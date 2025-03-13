شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية عكست تقدير الدولة للشهداء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، ومشاركته أسر الطلاب الإفطار، جاءت معبرة بصدق عن عمق الارتباط بين الشعب المصرى وقيادته السياسية، مشيرة إلى أن حديث الرئيس حمل العديد من الرسائل الوطنية المهمة التى تعزز مفهوم الولاء والانتماء.

وأضافت مديح فى تصريحات صحفية لها أن اليومين تأكيد الرئيس السيسى على تضحيات شهداء القوات المسلحة ودورهم المحورى فى الحفاظ على الوطن يعكس مدى التقدير الذى تحمله الدولة المصرية لأبنائها المخلصين الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، موضحة أن هذا التقدير ليس مجرد كلمات، بل هو واقع ملموس يتجسد فى استقرار البلاد وتحقيق النهضة التنموية الكبرى التى تشهدها مصر فى مختلف المجالات.

وشددت على أن حديث الرئيس عن دور الدولة المصرية فى دعم أشقائها فى المحن والأزمات هو دليل دامغ وقوى على ريادة مصر ومواقفها الثابتة التى تؤكد أنها دائمًا فى طليعة الدول التى تعمل على إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة، فمواقفها مع دعم الشعب الفلسطينى ورفض تصفية القضية تدعو لفخر والاعتزاز.

وأشارت مديح إلى أن إشادة الرئيس السيسى بأسر الطلبة العسكريين وتقديره لما يبذلونه من جهد فى تنشئة أبنائهم على المبادئ والقيم الوطنية يعكس اهتمام الدولة بدعم الأسرة المصرية باعتبارها الحاضنة الأساسية لصناعة أجيال قادرة على حمل راية البناء والتطوير، نحو دولة مدنية حديثة متقدمة تلبى تطلعات المصريين.