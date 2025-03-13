شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون يورو.. فنلندا تدعم أوكرانيا بحزمة أسلحة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات فنلندا لأوكرانيا

مشروعات صناعة الدفاع

الدمام - شريف احمد - أعلنت فنلندا اليوم الخميس، عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليو يورو تقريبًا (217 مليون دولار) وتعهدت بمزيد من التعاون الدفاعي مع كييف.وقال وزير الدفاع الفنلندي آنتتي هاكاينن خلال توقيع مذكرة تفاهم إلى جانب نظيره الأوكراني روستم أوميروف، إن "حزمة المساعدة لأوكرانيا تشتمل على ذخيرة مدفعية "المطلوبة بشدة الآن".وقالت وزارة الدفاع الفنلندية، إن باقي محتويات حزمة المساعدة لن يكشف عنها في الوقت الحالي.وقال هاكاينن، إن فنلندا ما تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا ولديها نفس رأي كييف "عن التهديد الروسي في ضوء خبراتنا التاريخية".وقالت الوزارة إن مجالات التعاون الوثيق تشمل تبادل المعلومات والبحث والابتكار، وإنتاج الذخيرة ومشروعات صناعة الدفاع في فنلندا وأوكرانيا.وقال الوزير إن العلاقة ليست ذات اتجاه واحد، ومن شأن القرارات الحديثة أن تزيد القيمة الإجمالية للمساعدة المادية المقدمة من فنلندا لأوكرانيا إلى 3.3 مليار يورو (نحو 3.6 مليار دولار).