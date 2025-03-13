شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يستعيد السيطرة على أكبر مدينة في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

حرب كورسك الروسية

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استعادة السيطرة على سودجا، أكبر مدينة في مقاطعة كورسك التي اجتاحتها القوات الأوكرانية منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته عبر الحدود في أغسطس 2024.ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقترب فيه القوات الروسية من طرد القوات الأوكرانية من آخر معاقلها في منطقة كورسك.وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقر القيادة العسكرية في المنطقة، أمس الأربعاء، حيث تحدث إلى القادة العسكريين.كان أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 117 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.وأوضح أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" أطلق من منطقة كورسك و117 طائرة مسيرة.وأطلقت من مناطق شاتالوفو، وميلروفو، وكورسك، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".