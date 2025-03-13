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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يستعيد السيطرة على أكبر مدينة في كورسك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استعادة السيطرة على سودجا، أكبر مدينة في مقاطعة كورسك التي اجتاحتها القوات الأوكرانية منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته عبر الحدود في أغسطس 2024.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقترب فيه القوات الروسية من طرد القوات الأوكرانية من آخر معاقلها في منطقة كورسك.
كان أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 117 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.
وأطلقت من مناطق شاتالوفو، وميلروفو، وكورسك، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقترب فيه القوات الروسية من طرد القوات الأوكرانية من آخر معاقلها في منطقة كورسك.
حرب كورسك الروسيةوزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقر القيادة العسكرية في المنطقة، أمس الأربعاء، حيث تحدث إلى القادة العسكريين.
كان أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 74 من أصل 117 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.
الحرب الروسية الأوكرانيةوأوضح أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "إسكندر-إم" أطلق من منطقة كورسك و117 طائرة مسيرة.
وأطلقت من مناطق شاتالوفو، وميلروفو، وكورسك، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".