شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يعقد اجتماع بأمناء المحافظات لمتابعة فاعليات الحزب خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

بناء على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ وبمناسبة انتصار العاشر من رمضان عقد النائب اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب الأمين العام عضو مجلس الشيوخ اجتماعا بمقر أمانة حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة.

بحضور اللواء محمد غالب أمين المحافظة، والمهندس سيد هارون الأمين المساعد، والدكتور جمال نصار الأمين المساعد، والمهندس خالد أبو السعود أمين التنظيم وعطيات سعيد أمينة ذوى الهمم، وأعضاء هيئة مكتب أمانة محافظة الجيزة، لدفع أنشطهة وعمل الأمانه وعمل الأمانات الفرعية بالأقسام ومراكز بالمحفظة خلال الفترة المقبلهة، وخاصة فاعليات الحزب خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء طارق رسلان على ضرورة التلاحم مع المواطنين فى الشارع وشرح وتوضيح المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن ونفى الشائعات المغرضة التى تنال من وحدة وتماسك المصريين.

وأشار الأمين العام لحزب المؤتمر، على أهمية وقوف الشعب بكافة طوائفه خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية الأمن القومى لمصر وسلامة الأراضى المصرية، ورفض تهجير الفلسطينين من أراضيهم وعدم تصفية القضية الفلسطينية.