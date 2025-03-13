شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة: إنجاز مستشفى الصحفيين خلال الدورة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح نقيبا للصحفيين، أنه حال فوزه في الانتخابات سيبدأ على الفور في إنشاء مستشفى الصحفيين، ولن تنتهي الدورة النقابية المقبلة حتى يكون قد تم الانتهاء من إنشائها، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي يتضمن تطويرا شاملا لمشروع العلاج وزيادة المخصصات المالية اللازمة له، ورفع سقف العلاج، وزيادة نسبة تحمل النقابة في علاج كل عضو.

جاء ذلك خلال لقاء عبد المحسن سلامة بمجموعة من الزملاء الصحفيين من النقاد الرياضيين، والذي أداره الكاتب الصحفي حسن خلف الله رئيس الرابطة.

وقال سلامة إنه سيعمل أيضا على أن يستمر أي صحفي يصل إلى سن الـ 60 كعضو مشتغل في النقابة وأن يحصل على كافة المزايا المقررة بهذا الشأن، مؤكدا أنه لن يتم إحالة أي زميل على قيد الحياة للمعاش النقابي.

وأشار إلى أنه سوف يتم تنظيم عملية الالتحاق بعضوية النقابة، ووضع ضوابط صارمة لعملية القيد، على نحو يمنع أي محاولات للقيد العشوائي، مشددا على حرصه التام على سرعة صرف كامل المستحقات المالية المتأخرة للعديد من الزملاء فوق سن الـ 60 بالمؤسسات الصحفية، والتي جرى صرف جزء منها مؤخرا.

وقال إن الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة التي تمكن من الحصول عليها في بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات لصالح الزملاء الصحفيين، ستكون متساوية وتشمل الجميع، مؤكدا أن هذه الزيادة وقيمتها، ترتبط دوما بالنقيب وقدرته على التفاوض، لافتا إلى أنه توصل خلال لقائه مؤخرا مع المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحل مشكلة الصحفيين بالصحف ووكالات الأنباء الأجنبية العاملة في القاهرة من أعضاء النقابة، حتى يحصلوا على بدل التدريب والتكنولوجيا أسوة بسائر الزملاء.

وأكد عبد المحسن سلامة أنه يولي اهتماما كبيرا بالأزمة الخاصة بالزملاء الذين يعملون في صحف مغلقة، مشيرا إلى أنه سبق له عندما كان نقيبا للصحفيين، أن قرر صرف إعانة بطالة لهم، وأنه سيقوم بزيادتها خلال الدورة النقابية القادمة، مع إنشاء موقع إلكتروني لهم يزاولون من خلاله عملهم الصحفي المهني.

وتابع قائلا إنه يولي ملف الحريات اهتماما كبيرا، وأن تاريخه النقابي يشهد له بمساندة العديد من الزملاء والوقوف إلى جوارهم، والذين كانوا قد تعرضوا لعقوبة الحبس أو كانوا مهددين بها، وذلك عندما كان نقيبا للصحفيين، حيث نجح في حل نزاعاتهم القضائية، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا سارة في ملف الحريات.

ومن جانبهم، أعلن العديد من الزملاء الصحفيين من النقاد الرياضيين خلال اللقاء، تأييدهم ومساندتهم لعبد المحسن سلامه نقيبا للصحفيين، لاستعادة هيبة النقابة ولتنفيذ ما وعد به في مجال الحريات وحزمة الخدمات الاقتصادية والمهنية التي تعهد بتنفيذها، لا سيما وأنه في الدورة التي تولى خلالها منصب النقيب، أوفى بكل ما وعد به.