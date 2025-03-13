أجندة شائكة أمام G7 في كندا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع G7 والاتحاد الأوروبي في لا مالباي، كيبيك، اليوم الخميس، وسط تصاعد التوترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سياساته الخارجية المثيرة للجدل، بما في ذلك موقفه من أوكرانيا وفرض الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يستمر يومين، بعد سبعة أسابيع من العلاقات المتوترة بين الحلفاء. وتعقد المجموعة ثماني جلسات، تُركّز على أوكرانيا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والأميركيتين، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والأمن البحري.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن مجموعة السبع تقف معًا كأقرب الشركاء للتغلب على التحديات التي تواجه العالم في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا.

ويتصدر الدفع قدمًا نحو سلام عادل ودائم في أوكرانيا جدول الأعمال، حيث يلتقي وزير الخارجية مع الديمقراطيات ذات التوجهات المتشابهة.

ستدعم المملكة المتحدة استمرار التعاون مع أهم شركائها اقتصاديًا لتحقيق النمو للمملكة المتحدة كجزء من خطة التغيير.

الذكرى الخمسون

وقبل الاجتماع، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لمجموعة السبع، يجب علينا مواصلة إرث هذه المجموعة في صياغة تاريخ العالم نحو الأفضل، بما في ذلك ضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى وضع ممكن لضمان سلام عادل ودائم.

وأضاف: إذا لم نحقق سلامًا دائمًا في أوكرانيا، فإن حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن التي أثّرت على مستويات معيشة الطبقة العاملة في بريطانيا ستزداد سوءًا، وستزداد شهية بوتين للصراع والفوضى. يعتمد تنفيذ خطة التغيير التي وضعتها هذه الحكومة على الأمن الأوروبي والاستقرار العالمي.

وقال لامي إن الأولوية الأولى لهذه الحكومة هي نمو الاقتصاد البريطاني. يُشكّل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع أكثر من ربع الاقتصاد العالمي - وجميعها شركاء أساسيون للنمو البريطاني. سيستغل ديفيد لامي اجتماع وزراء الخارجية لمواصلة دعم النمو مع بعض أهم شركائنا.

وخلال الاجتماعات ستقود المملكة المتحدة وفرنسا جلسةً مشتركةً لدعم أوكرانيا، وسيسعى وزير الخارجية إلى حشد جهود مجموعة السبع حول السلام من خلال دعم أوكرانيا. وقد تعهد أعضاء مجموعة السبع مجتمعين بتقديم أكثر من 100 مليار دولار كمساعدات مالية وعسكرية لأوكرانيا.