شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: مصر لا تتوانى عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر تواصل جهودها الحثيثة في دعم القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الدولة المصرية ترفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم أو محاولات تهجيرهم قسراً من وطنهم.

وأضاف "عبد العزيز"، أن السياسة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية بقيت ثابتة ومستندة إلى المبادئ الراسخة التي لا تتغير، والتي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة على أراضيها.

كما أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل دعماً قوياً للحقوق الفلسطينية، وتقوم بدور رئيسي في تقديم الدعم الدبلوماسي والسياسي لفلسطين في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن مصر تعمل بلا كلل في سبيل إحياء عملية السلام القائمة على حل الدولتين، وهي مبادئ غير قابلة للتفاوض بالنسبة للشعب المصري والحكومة المصرية.

وحذر "عبد العزيز"، من مغبة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقليص حقوقهم، مشدداً على أن مصر ستكون دائماً في المقدمة في مواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.