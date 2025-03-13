شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: ورش عمل مكثفة لتأهيل كوادرنا للانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يواصل استعداداته للاستحقاقات الدستورية المقبلة، مع التركيز على الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية عام 2025.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حزب المؤتمر يعمل على تدريب وتأهيل أعضاءه من خلال العديد من ورش العمل التي عقدها ومستمر في تنظيمها الحزب ، وذلك في اطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة ، لتأهيل كوادره السياسية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب وضع رؤية واضحة ومدروسة وبالفعل بدء في تنفيذها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل ، والندوات التي ينظمها حيث يشهد الحزب نشاطا مكثفا من جميع قياداته وأعضاءه، استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء كان انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أنه تنص المادة (250) من الدستور:

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

فيما تنص المادة 102:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.

