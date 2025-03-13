مسؤول أممي : توقف المساعدات عن الدخول إلى غزة أدى لتراجع التقدم الإنساني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن توقف المساعدات الإنسانية عن دخول غزة منذ 11 يومًا أدى إلى تراجع التقدم الإنساني الذي تحقق خلال الأسابيع الستة الأولى من وقف إطلاق النار، وزيادة صعوبات السكان في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الصحية الأساسية.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أن النظام الطبي لا يزال يعاني من تحديات كبيرة، حيث تعمل 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في شمال غزة بشكل كامل أو جزئي، بما في ذلك ثلاثة مستشفيات وست نقاط طبية، وأربعة مراكز طبية، إلى جانب أن إدارة النفايات تواجه أزمة متفاقمة بسبب تدمير أو تضرر 80% من معدات جمع القمامة، مما يزيد المخاطر الصحية في ظل تكدس النفايات الصلبة والطبية .

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