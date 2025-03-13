شكرا لقرائتكم خبر عن على عمق كيلومترين.. زلزال بقوة 4ر4 درجة يضرب نابولي جنوب إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

منطقة بركانية نشطة

الدمام - شريف احمد - تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة نابولي في جنوب إيطاليا إلى زلزال في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وفقًا للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذي قدر قوته بـ 4ر4 درجة.وتعادل هذه الهزة أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة خلال الأربعين عامًا الماضية، والتي جرى تسجيلها في مايو من العام الماضي.وقع الزلزال نحو الساعة 0125 صباحًا (0025 بتوقيت جرينتش)، وجرى تحديد مركزه في البحر قبالة سواحل نابولي على عمق كيلومترين.في المقابل، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 2ر4 درجة.ووفقًا لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء، شعر السكان بالهزة في نطاق واسع حول نابولي وكامبي فليجري، وهي منطقة بركانية نشطة على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة الواقعة في جنوب البلاد.وأفادت فرق الإطفاء بأنها أنقذت شخصًا على قيد الحياة بعد انهيار سقف لأحد المنازل في بوزولي، المدينة الرئيسية في شبه جزيرة فليجري.ولا تزال عمليات البحث مستمرة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.وكانت المنطقة قد شهدت موجة جديدة من الهزات الأرضية أخيرًا، إذ سجلت زلازل أكبر في القوة.