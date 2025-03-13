ترامب يستخدم كلمة "فلسطيني" بهدف الإهانة والعنصرية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: تقول جماعات حقوق الإنسان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استخدم مصطلح "فلسطيني" كإهانة في إشارة إلى شومر.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمنظمة كير، وهو من أصل فلسطيني، إن تعليقات ترامب أظهرت "استمرار إزالة الطابع الإنساني" عن الفلسطينيين.

وبدورها انتقدت جماعات الدفاع عن حقوق المسلمين واليهود في الولايات المتحدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء بسبب إشارته إلى كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، بأنه "فلسطيني" ، حيث قالت المنظمات إن الرئيس استخدم كلمة "فلسطيني" كإهانة.

وكان ترامب قد قال:"شومر فلسطيني من وجهة نظري. لقد أصبح فلسطينيًا. كان يهوديًا في السابق. لم يعد يهوديًا. إنه فلسطيني".

شومر هو المسؤول اليهودي المنتخب الأعلى رتبة في الولايات المتحدة، وهو ليس من أصل فلسطيني، ولكن ترامب قالها كنوع من الإهانة.

استخدام كلمة "فلسطيني" كـ "إهانة"

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية: "إن استخدام الرئيس ترامب لمصطلح "فلسطيني" كإهانة عنصرية أمر مسيء ولا يتناسب مع كرامة منصبه".

وقال عواد، وهو من أصل فلسطيني، إن تعليقات ترامب أظهرت "استمرار نزع الصفة الإنسانية" عن الفلسطينيين.

وأدانت إيمي سبيتالنيك، الرئيسة التنفيذية للمجلس اليهودي للشؤون العامة، تصريحات ترامب أيضًا، كما فعلت هالي سويفر، الرئيسة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي في أمريكا.

بايدن "فلسطيني"

وقد واجه ترامب انتقادات من جماعات حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية العام الماضي، حين وصف الرئيس السابق جو بايدن بأنه فلسطيني خلال مناظرة رئاسية. كما قال العام الماضي إن اليهود الذين لم يصوتوا له بحاجة إلى "فحص عقلي".

نفى ترامب سابقًا مزاعم التمييز. ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو شومر.

وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى ارتفاع في معدلات الإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة.

في الآونة الأخيرة، واجه ترامب انتقادات بسبب خطته للسيطرة الأميركية على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع. ووصفت منظمات حقوق الإنسان والدول العربية والفلسطينيون والأمم المتحدة خطته بأنها اقتراح تطهير عرقي.

وتسعى إدارة ترامب أيضا إلى ترحيل محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا فلسطيني لعب دورا بارزا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في نيويورك.