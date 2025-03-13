تحذيرات من كوارث صحية وبيئية لقطع إسرائيل الكهرباء

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، أمس، من كوارث صحية وبيئية خطيرة جراء استمرار إسرائيل بمنع وصول إمدادات الكهرباء والمياه إلى القطاع، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري. وقال الاتحاد في بيان: «في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، نؤكد الحاجة الملحة لإمدادات دائمة من المياه والكهرباء، خاصة بعد تعطيل محطة تحلية المياه المركزية بسبب قطع الاحتلال للكهرباء». وأوضح أن «قطع إسرائيل الكهرباء الواصلة فقط لمحطة التحلية المركزية وسط القطاع، أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة».

واعتبر اتحاد بلديات القطاع «استمرار هذه السياسات العقابية بحق فلسطينيي غزة انتهاكاً للقانون الدولي»، لافتاً إلى أنها «تضاعف من معاناة السكان الذين يواجهون أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ».

وجدد الاتحاد التأكيد على أن منع إسرائيل دخول الآليات الثقيلة أثر سلباً على قدرتها في مواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع ما يزيد من تعقيدات الأوضاع. وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لتأمين الإمدادات الضرورية وضمان إدخال المواد الأساسية لاستمرار عمل البلديات، لتفادي المزيد من الكوارث الصحية والبيئية.