شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وفد أمريكي في طريقه إلى موسكو بعد نجاح مباحثات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن وفدًا أمريكيًا في طريقه إلى موسكو، بعد المحادثات الناجحة مع أوكرانيا في المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية وقف إطلاق النار.

وتابع ترامب خلال استقبال رئيس وزراء أيرلندا ميشيل مارتن في البيت الأبيض: "لدينا وفد يتجه الآن إلى روسيا".

وأوضح ترامب أن المحادثات مع كييف "حققت نجاحًا كبيرًا وأن الأمر متروك لروسيا الآن".

مكالمة مع بوتين

وكان الرئيس الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبًا، وربما هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن مثل هذه المحادثة ليست مستبعدة، ويمكن تنظيمها في وقت قصير.



اقتراح وقف إطلاق النار

لكن لا يزال هناك غموض بشأن المكان والوقت المحددين للاجتماع الشخصي المخطط بين رئيسي الدولتين.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء، إن قبول اقتراح وقف إطلاق النار يجب أن يظهر أن أوكرانيا على استعداد للعمل من أجل السلام.

وأضاف في مؤتمر صحفي في كييف: "أعتقد أنه كان علينا اليوم أن نظهر للعالم أجمع استعدادنا".