شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة للجبهة.. بوتين يأمر قواته بتحرير كورسك بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الكرملين لوكالات أنباء روسية الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين زار قوات تقاتل الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، فيما أعلنت موسكو تحقيق مكاسب كبيرة هناك في الأيام الأخيرة.

وهي الزيارة الأولى لبوتين إلى كورسك منذ أن شنت القوات الأوكرانية هجوما مفاجئا في المنطقة في أغسطس 2024، وفق وكالة تاس الحكومية. تحرير كورسك وأمر بوتين الجيش بأن "يحرر في شكل كامل" منطقة كورسك الروسية، حيث أعلنت قواته إحراز تقدم سريع في الأيام الأخيرة على حساب القوات الأوكرانية.

وقال: "أتوقع أن تنجز كل المهمات القتالية التي تخوضها وحداتنا، وأن يتم قريبا تحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل من العدو".

وكانت قوات كييف قد احتلت مئات الكيلومترات المربعة في كورسك لعدة أشهر، في حين حاولت القوات الروسية دحرها في الأشهر الأخيرة.

