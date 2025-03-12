شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينشر موائد الرحمة في رمضان: وجبات إفطار يومية داخل القطارات والمحطات والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، تقوم مؤسسة أبو العينين بتنظيم حملة واسعة لتوزيع وجبات الإفطار في عدة مواقع حيوية، تشمل:

توزيع وجبات الإفطار بمحطة قطارات الجيزة وداخل القطارات المتجهة من وإلى المحطة، لضمان حصول المسافرين على وجبة إفطار متكاملة خلال رحلاتهم.

وتتم عملية التوزيع داخل المحطة عبر فرق ميدانية منتشرة على الأرصفة وفي صالات الانتظار، لضمان وصول الوجبات إلى أكبر عدد ممكن من الصائمين. كما يتم توزيع الوجبات داخل عربات القطارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ليتمكن الركاب من الإفطار دون معاناة أو تأخير.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل المؤسسة تنفيذ مبادرتها لتوزيع وجبات الإفطار على الطرق السريعة، مع استمرار تقديم الوجبات للصائمين على مائدة الجيزة بمقر المؤسسة، وذلك في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ معاني التراحم خلال الشهر الفضيل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام المؤسسة بتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي، وحرصها على دعم الجهود التنموية التي تستهدف تحسين حياة المواطنين خلال الشهر الفضيل.