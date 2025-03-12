شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية الشيوخ": جرائم الاحتلال بغزة حلقة من مسلسل انتهاكاته للقوانين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن إسرائيل اعتادت ضرب الأحكام والاتفاقيات الدولية عرض الحائط وأيضا كل توصيات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية سواء كان حكما استشاريا مثلما حدث فى الجدار العازل ومؤخرا التدابير الأخيرة التى اتخذته المحكمة بشأن حرب الكيان الصهيونى على غزة.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن هناك مئات التوصيات والقرارات والأحكام الدولية ضدها على مدار التاريخ ولم تهتم بها واعتادت التصرف وكأنها معفاة من العقاب ومن المسائلة أو المحاسبة الدولية، لتمتعها بحصانة من قبل القوى الكبرى.

وأشار إلى أن ما ارتكبته إسرائيل من جرائم في حق أشقائنا في فلسطين منذ العدوان على غزة في تداعيات السابع من أكتوبر 2023 ما هو إلا حلقة من مسلسل جرائمها وانتهاكاتها للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، والتاريخ شاهد على ما اقترفته من جرائم وما زال يشهد.