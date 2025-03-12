أكرم القصاص: مصر تظل آمنة بفضل تحالف قواتها المسلحة والتفاف الجيش مع الشعب

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قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”: إن الرئيس السيسى يهتم كثيرا بالأكاديمية العسكرية باعتبارها جزء مهم من التقدم نحو تطوير الفكر المصرى والعسكرى والوعى فى المجتمع.

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن زيارة الرئيس السيسى للأكاديمية العسكرية وتناول الإفطار مع تزامن يوم الشهيد والمحارب القديم وذكرى أكتوبر مع العاشر من رمضان فيها نوعا من التوافق الكبير مع أكثر من احتفالية وعيد.

وأوضح الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن الرئيس السيسى دائما ما يوجه لأهمية التحديات التى تواجهها مصر وقدرة الشعب المصرى على تحملها، والقوات المسلحة العظيمة التى تمثل عنصر توازن وردع فى المنطقة وعنصر دفاعا عن الأمن القومى والوطنى، ولديها درجة كبيرة من الرشد وأنه جيش وطنى لا يهدد ولا يعتدى.



وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، أن الرئيس السيسى دائما مهتم بالداخل والمواطنين وأن القوات المسلحة ملتزمة بالعهد سواء فى مواجهة الإرهاب وانتصار العاشر من رمضان، وتظل مصر آمنة بفضل تحالف قواتها المسلحة والتفاف الجيش مع الشعب المصرى.