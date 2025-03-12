وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدوحة بشأن فلسطين

زار وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، دولة قطر، حيث شارك خلال الزيارة في اجتماع ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمصر الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط السيد ستيف ويتكوف.



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