شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل تسعة أشخاص في هجوم انتحاري لحركة “الشباب” الإرهابية على فندق وسط الصومال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Officers stand by the remains of a wrecked car at the scene of car bomb explosion along the "Kilometre 4" road junction, south of the capital Mogadishu, May 5, 2013. A car bomb hit a convoy of cars carrying Qatari officials through the centre ofSomalia's capital Mogadishu on Sunday, killing at least eight Somalis, officials said. REUTERS/Feisal Omar (SOMALIA - Tags: CIVIL UNREST DISASTER POLITICS)