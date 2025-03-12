شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الباكستاني: مهاجمو قطار الركاب قتلوا 21 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجيش في باكستان إن المتمردين الذين هاجموا قطار ركاب، قتلوا 21 رهينة بينما جرى تحرير آخرين.

وتبادلت القوات الأمنية الباكستانية إطلاق النار مع انفصالين يحتجزون نحو 300 شخص رهائن على متن قطار. الهجوم على قطار في باكستان وبحسب موقع "BBC" قالت مصادر عسكرية، إن مسلحين في منطقة بلوشستان الباكستانية هاجموا قطارا يقل أكثر من 400 راكب واختطفوا عددا منهم رهائن.

وأطلق ما يعرف بـ"جيش تحرير بلوشستان" النار على قطار جعفر إكسبريس أثناء سفره من كويتا إلى بيشاور.