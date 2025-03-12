شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنائية الدولية" تعلن تطورات اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي والان نبدء بالتفاصيل

اعتقال رودريجو دوتيرتي

الدمام - شريف احمد - قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إنه جرى تسليم رئيس الفلبين السابق رودريجو دوتيرتى إلى قسم الحجز التابع لها.وكانت الحكومة الفلبينية، أمس الثلاثاء، أعلنت اعتقال الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي من قبل الشرطة في مطار مانيلا الدولي، بناء على أمر صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضية جرائم ضد الإنسانية المرفوعة ضده.ووفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، جرى القبض على دوتيرتي فور وصوله من هونج كونج، حيث تم احتجازه من قبل الشرطة تنفيذا لأمر المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة.