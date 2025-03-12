شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: المتحدة قدمت نموذجا متفردا في صناعة الدراما والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالدور الريادي الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعزيز القوة الناعمة بتقديم محتوى درامي متميز، الذي يعبر الحدود ويصل إلى مختلف المجتمعات العربية.

وقال عابد، في تصريح لـ"الخليج 365 " إن الشركة المتحدة نجحت في تقديم نموذج متفرد للدراما المصرية يوازن بين التوعية والترفيه، ونشر الثقافة، تترجم في الأعمال الرمضانية ل2025.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبت دورًا محوريًا في نشر قيم التسامح والوحدة، من خلال إنتاج محتوى إعلامي درامي يتسم بالتنوع والجودة العالية، ما جعلها منصة إعلامية رائدة على المستوى الإقليمي.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت أعمالاً درامية تحاكي واقع المجتمعات وتعبر عن تطلعات المواطنين، مما جعلها تحقق نجاحات واسعة وتصل إلى جمهور عربي متنوع.



وأشار النائب علاء عابد، إلى مجهودات الشركة في تناول قضايا مجتمعية هامة ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع بأسلوب بناء، يعزز من وعي المشاهدين ويرفع من مستوى الحوار المجتمعي.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على أهمية الاستمرار في دعم هذا النموذج الإعلامي الذي يعزز من مكانة مصر كمنارة للإبداع والفكر في العالم العربي، ويدعو جميع الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لتعزيز الشراكات مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الثقافية والإعلامية على المستويين المحلي والإقليمي.