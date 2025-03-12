شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تقيم حفل الإفطار السنوى للأسرة الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت نقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، حفل الإفطار السنوى، وحرص أعضاء المجلس على رأسهم الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة وباقى الأعضاء، على استقبال الصحفيين وأسرهم المشاركين فى الإفطار، على سلالم النقابة.

كما حرص عدد من المرشحين لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، على استقبال الصحفيين إلى جانب أعضاء المجلس، وكان على رأسهم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على ذات المنصب، والكاتب الصحفى محمد شبانة، سكرتير عام الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفى عمرو بدر، عضو مجلس النقابة الأسبق.



كما يقام حفل على مسرح النقابة، عقب الإفطار يحيى الحفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، حيث تشدو بعددٍ من القصائد والابتهالات الدينية والأغانى الوطنيةعقب الافطار بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد، الذى استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وكذا ذكرى "يوم الشهيد"، الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض فى التاسع من مارس عام 1969م.