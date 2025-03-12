شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: كلمة الرئيس السيسى أكدت أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بعثت برسائل مهمة سواء للداخل او للخارج فيما يتعلق بالوضع الإقليمي الراهن، وتابع قائلا: أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كلمة الرئيس السيسي لتؤكد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسرى للفلسطينيين حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار "الكحيلى" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر ستظل داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية، وأنها هى أول من رفضت ووقفت ضد كل مقترحات التهجير القسري للفلطسينيين دفاعا عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة علي حدود الرابع من يونيو عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد "عضو مجلس الشيوخ" على أن مصر دائماً تقف فى صف الشعب الفلسطينى، وتعمل جاهدة على إنهاء الاحتلال، والدفع نحو سلام عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين.

وأوضح " الكحيلي " أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس تقديراً وتخليداً لذكري الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن واستقراره، وذلك ما أكده السيد الرئيس السيسى أن الشهداء قدموا لمصر أرواحهم وبفضل تضحياتهم واجهنا التحديات ونمضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية.

وأشار "الكحيلى" أن كلمة السيد الرئيس حملة برسائل طمانة للمصريين وهو ما قاله الرئيس: أوجه تحية واجبة، للشعب المصرى وقواته المسلحة، على ما بذل من جهود خلال السنوات الماضية، والتى سعينا فيها إلى بناء قدرات هذه الأمة، عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والتى ساعدتنا على تجاوز كل التحديات، وأهلتنا لمواجهة كل التهديدات.. فما تحقق على أرض مصر ورغم كل الظروف، جعلنا نقف على قدمين ثابتتين، ندافع عن حاضرنا.. ونؤمن مستقبل الأجيال.