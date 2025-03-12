شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة إعادة التدوير لأسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اختتمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية فعاليات ورشة إعادة التدوير التي استمرت على مدار أربعة أيام، بمشاركة 30 سيدة وفتاة، وذلك في مركز الأسرة والطفل بقرية سلامون في محافظة سوهاج، وهدفت الورشة إلى تمكين المرأة من خلال نشر ثقافة إعادة التدوير والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال تنفيذ أنشطة عملية تساعد المشاركات على تحويل المخلفات إلى أدوات مفيدة.

بدأت الورشة في يومها الأول بتعليم المشاركات كيفية صنع مرايا باستخدام مخلفات معالق الكشري والكرتون والزجاج المكسر، كما تم العمل على تصميم حامل لفرش الأسنان والمعجون باستخدام أكواب العصائر البلاستيكية، بالإضافة إلى تنفيذ أشكال إبداعية باستخدام الخيوط، وشهد اليوم الثاني تعليم المشاركات طريقة صنع الصابون باستخدام الزيت المستعمل، إلى جانب تصميم شنط من الجينز المستعمل، مما ساهم في تعزيز فكرة الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة استخدامها بشكل مبدع.

وفي اليوم الثالث، تم تنظيم ورشة توعوية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، حيث قدم الأستاذ أسامة داود، أخصائي التوعية البيئية، محاضرة حول "أهمية الحفاظ على البيئة"، وتناولت الورشة عدة مواضيع هامة، منها تأثير التلوث على الصحة العامة، خطورة المخلفات المنزلية وطرق التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى كيفية إعادة استخدام الزيوت والتخلص منها بطرق آمنة.

اختتمت الورشة في يومها الرابع بتنفيذ مشروعات إبداعية باستخدام المواد المتاحة، حيث قامت المشاركات بصنع فانوس رمضان باستخدام أغطية برطمانات المربى والشلموه، بالإضافة إلى تصميم حاملات للملاعق والمناديل وأدوات المطبخ باستخدام زجاجات المياه الفارغة.

تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات النساء في مجالات إعادة التدوير، ما يسهم في تمكينهن اقتصادياً واجتماعياً، كما تسعى إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة عبر أنشطة عملية وفعالة.