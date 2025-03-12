شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة العربي عضو التحالف الوطني تستمر في توزيع وجبات الإفطار الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع 5123 وجبة إفطار في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك، وقد تم توزيع الوجبات في اربع محافظات هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، وبني سويف.

وشملت الوجبات التي تم توزيعها مكونات غذائية متكاملة تتكون من لحمة، خضار، أرز، خبز، عصير، وتمر. وقد تم تنظيم عملية التوزيع بشكل منظم في عدة أماكن بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

في محافظة القاهرة، تم توزيع 1300 وجبة في مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية، حيث حرصت المؤسسة على توفير وجبات غذائية متكاملة للمحتاجين، كما تم توزيع 1650 وجبة في مؤسسة بنها بمصانع العربي في محافظة القليوبية، بينما شهدت محافظة المنوفية توزيع 873 وجبة في مؤسسة قويسنا بمصانع العربي، و1200 وجبة أخرى في مؤسسة أبو رقبة بأشمون.

وفي محافظة بني سويف، تم توزيع 100 وجبة في مجمع مصانع العربي.

تستمر مؤسسات التحالف الوطني في تنفيذ برامجها الخيرية خلال شهر رمضان، حيث يسعوا لتوفير احتياجات الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المناطق، وذلك تعزيزًا لدورهم في دعم العمل الأهلي التنموي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.