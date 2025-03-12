شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطنى توزع وجبات غذائية فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مجموعة من متطوعى مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع وجبات غذائية جاهزة على الأسر الأولى بالرعاية فى مناطق متفرقة من محافظة البحيرة.

شمل التوزيع كلاً من منطقة كوبرى زاوية غزال، مركز دمنهور، بالإضافة إلى المعهد الطبي القومى وسوق الخضار بالزاوية.

تهدف هذه المبادرة إلى توفير دعم غذائي للمستفيدين، وضمان تقديم احتياجاتهم الأساسية، وذلك تعزيزاً لدور المؤسسة في خدمة المجتمع المحلي.

تستمر مؤسسات التحالف الوطني في تنفيذ برامجها التنموية لتلبية احتياجات الأسر وتعزيز روح التكافل المجتمعي.