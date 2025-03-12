شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن إيفاد مفاوضين إلى روسيا فورًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في المملكة العربية السعودية.
وصرح الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.
وكان ترامب أعلن أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، كما أشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير الماضي.
وصرح الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.
وكان ترامب أعلن أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، كما أشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير الماضي.