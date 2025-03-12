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ترامب يعلن إيفاد مفاوضين إلى روسيا فورًا

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أ ف ب- واشنطن 0 تبليغ

ترامب يعلن إيفاد مفاوضين إلى روسيا فورًا

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الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في المملكة العربية .
وصرح الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بأنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.
وكان ترامب أعلن أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، كما أشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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