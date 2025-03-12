شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد شباب العمال: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية حملت رسائل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال بـ كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث أن الأمة المصرية "أمة قادرة.. قاهرة لكل مانع".

وأكد رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال تصريحه لـ"الخليج 365" أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى رسائل مهمة من خلال الندوة التثقيفية الأخيرة، ومنها أن الأمة المصرية تمتلك القدرة والقوة الكافية لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على قهر كافة الصعوبات بفضل التكاتف الوطني والدعم الشعبي.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أن مفهوم "القدرة" يعكس امتلاك الدولة لمقومات اتخاذ القرار السياسي الحاسم، بينما يرمز "قهر المواقف" إلى الإرادة المصرية التي لا تعرف المستحيل، والتي لطالما حققت إنجازات عظيمة عبر التاريخ، واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها للحفاظ على مقدرات الوطن واستكمال مسيرة التنمية والتقدم.