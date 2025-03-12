شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب ببيان مشترك لأوكرانيا والولايات المتحدة عقب اجتماعهما بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.