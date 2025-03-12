شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب ببيان مشترك لأوكرانيا والولايات المتحدة عقب اجتماعهما بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحّب الاتحاد الأوروبي بالبيان المشترك الصادر عن أوكرانيا والولايات المتحدة عقب اجتماعهما في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المقترحات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار، والجهود الإنسانية، واستئناف تبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة الأمنية من جانب الولايات المتحدة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان للمجلس الأوربي في بروكسل:" إن جميع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة للقيام بدورها الكامل في دعم الخطوات المقبلة، بالتعاون مع أوكرانيا والولايات المتحدة وشركاء آخرين".
وأضاف البيان:" الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم أوكرانيا في سعيها لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُمكن أن يُمثل اقتراح وقف إطلاق النار، في حال قبوله من روسيا، خطوةً مهمةً في هذا الاتجاه".
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان للمجلس الأوربي في بروكسل:" إن جميع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستعدة للقيام بدورها الكامل في دعم الخطوات المقبلة، بالتعاون مع أوكرانيا والولايات المتحدة وشركاء آخرين".
وأضاف البيان:" الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم أوكرانيا في سعيها لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويُمكن أن يُمثل اقتراح وقف إطلاق النار، في حال قبوله من روسيا، خطوةً مهمةً في هذا الاتجاه".