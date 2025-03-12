شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب مدينة "أوش" في قرغيزيا والان نبدء بالتفاصيل

زلزال آيسلندا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "أوش" في قرغيزيا.وأفاد معهد الزلازل التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم القرغيزي، أن مركز الزلزال وقع على بعد كيلومترين غرب منطقة شارك في مدينة "أوش".ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، أمس الأول، شمال شرقي العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: "إن الزلزال وقع على بعد نحو 975 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة، وعلى عمق 10 كيلومترات".