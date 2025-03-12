شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "تضامن الشيوخ": مصر ستظل السند لشعب فلسطين بمعركة البقاء والمصير والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة كانت بمثابة رسالة دعم قوية تؤكد موقف مصر الثابت والراسخ في رفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، مشددة على أن مصر ستظل السند الحقيقي والداعم الأصيل للشعب الفلسطيني في معركة البقاء والمصير.

وأضافت إسحق أن السيد الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف برسائله الواضحة، والتي أكدت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة اهتمامات مصر، مشيرة إلى أن هذا الموقف التاريخي يعكس التزام مصر الدائم بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ورفضها القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وثمنت إسحق تأكيد الرئيس السيسي على التضحيات الجسيمة التي قدمها رجال القوات المسلحة من أجل استعادة كرامة المصريين، مؤكدة أن نتائج هذه التضحيات باتت واضحة في كل أنحاء الجمهورية، من خلال المدن الجديدة التي تُبنى والمشروعات القومية التي تجسد ملامح الجمهورية الجديدة، التي تقوم على أسس القوة والتنمية الشاملة.

وحرصت على توجيه التحية والثناء والتقدير لأسر شهداء القوات المسلحة، مؤكدة أن دماء الشهداء الطاهرة كانت وستظل حجر الأساس في بناء مستقبل مصر الآمن والمستقر، وأن هذه التضحيات هي التي مهدت الطريق أمام تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي نشهدها اليوم في ربوع الجمهورية الجديدة.