شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس والان مع تفاصيل الخبر

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية اليوم الأربعاء، عبر "سبيس" على منصة "اكس" بعنوان "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات.. تحديات وفرص".

وتناقش الجلسة مجموعة من المحاور حول قانون العمل الحالي والمشروع الجديد الذي يناقش في مجلس النواب، تشمل أهم التعديلات التي طرأت على قانون العمل، وكيف ينظم القانون العلاقة بين أصحاب العمل والعمال؟ كما تنافش حقوق العمال والتزامات أصحاب العمل سواء الأجور والإجازات والتأمينات، وعدد ساعات العمل، كما ينافش إنهاء الخدمة والتسريح التعسفي، علاوة على التحديات والفرص في سوق العمل المصري.

يدير الجلسة كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسقية، ويشارك فيها كل من عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، ووائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز.