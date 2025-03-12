الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الجمركية الأميركية بالمثل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم من خلال إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الأميركية بدءاً من أبريل المقبل.

وقالت المفوضية الأوروبية في مذكرة إن الإجراءات المضادة تهدف إلى "حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين" من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية التي تصل إلى 25% على واردات الصلب والألومنيوم وبعض المنتجات التي تحتوي على المعادن.

وأضافت المفوضية أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة 26 مليار يورو(28.3 مليار دولار)، أي حوالي 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع إلى الولايات المتحدة، مما "سيؤدي إلى اضطرار المستوردين الأميركيين إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو في رسوم جمركية إضافية".