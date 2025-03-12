لارا ترامب تخاطب الأميركيين: عليكم تقبيل أقدام إيلون ماسك ودونالد ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قالت لارا ترامب، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إن الأمريكيين يجب أن يكونوا ممتنين للعمل الذي يقوم به إيلون ماسك نيابة عن الرئيس لتقليل إنفاق الحكومة الفيدرالية.

وقالت لارا ترامب، وهي زوجة إيريك ترامب، نجل الرئيس دونالد ترامب: "في الماضي، كان هناك هدف مشترك بين الحزبين للقضاء على الاحتيال والإهدار وإساءة الاستخدام".

وأشارت إلى أن الديمقراطيين، الذين يشعرون بالاستياء من جهود إصلاح ماسك، يستخدمون "نفس الأساليب... لمهاجمته والإطاحة به بأي ثمن والتي استخدموها ضد دونالد ترامب".

وأضافت: "إنهم يهاجمون شخصيته، ووصفوه بالنازي، ويهاجمون أعماله، ويدمرون الممتلكات، ويفعلون كل ما في وسعهم ضد هذا الرجل، ومن المروع حقا رؤية ذلك.. ماذا يحصل إيلون مقابل كل هذا؟ هذا الرجل يخسر المال بسبب ما يفعله، لكنه يدرك أهمية هذه اللحظة".

وشددت على أنه "لا يمكننا الاستمرار إلى الأبد في الإنفاق بالطريقة التي ننفق بها. لا يمكننا البقاء كدولة. لذا يجب على الناس أن يقبلوا أقدام إيلون ماسك ودونالد ترامب لكونهما الشخصين الوحيدين اللذين يفعلان ذلك بالفعل".

