شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: دراما المتحدة سلاح مهم فى تشكيل الوعى وتعزيز الروابط والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، الأهمية الكبيرة التي تلعبها الدراما في تعزيز قوة مصر الناعمة، مشيرًا إلى أن الدراما المصرية تمثل وسيلة فعّالة للتواصل مع العالم العربي والعالم أجمع، حيث تعكس الثقافة المصرية، وقيم المجتمع، والتحديات التي يواجهها المواطن المصري، ما يساهم في بناء صورة إيجابية عن مصر وتعزيز دورها القيادي على المستوى الثقافي والفني.

وأوضح منصور أن الدراما ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي أداة مهمة في تشكيل الوعي العام وتعزيز الروابط الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرامية يمكن أن تساهم في تناول قضايا اجتماعية هامة، مثل التحديات الاقتصادية، ودور المرأة، والتنوع الثقافي، وتحديات الشباب، وذلك بطريقة تجذب الجمهور وتؤثر فيهم بشكل عميق.

وثمن نائب رئيس حزب المؤتمر، الدور المحوري الذي تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في صناعة الدراما المصرية، حيث استطاعت الشركة في السنوات الأخيرة أن تعيد للدراما المصرية مكانتها الريادية في المنطقة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الشركة المتحدة تسهم بشكل كبير في تقديم أعمال درامية ذات جودة عالية تعكس الهوية المصرية وتساهم في تعزيز الوعي المجتمعي، كما تعمل على دعم المواهب الشابة والمنتجين والمخرجين المبدعين في هذا المجال.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإنتاج الدرامي الهادف يمثل جزءًا من القوة الناعمة لمصر، وهو ما يعزز دورها الإقليمي والدولي، ويساهم في تعزيز الروابط الثقافية مع الشعوب الأخرى.

وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى استمرار دعم هذا القطاع الحيوي وتشجيع مزيد من الإنتاجات الدرامية التي تخدم القضايا الوطنية وتبرز الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.