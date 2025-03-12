شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر : كلمة الرئيس السيسى أكدت دعم مصر الثابت لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، والتي جاءت تحت عنوان "شعب أصيل"، حملت رسائل واضحة وقوية بشأن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس التزام مصر التاريخي والأخلاقي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضافت مديح، أن كلمة السيد الرئيس السيسي أبرزت أيضًا بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، الذين سطروا ملاحم خالدة في سجل الوطن، مشيرة إلى أن هذه التضحيات أسهمت في استعادة كرامة المصريين، وأتاحت الفرصة لتحقيق إنجازات تنموية كبرى نراها اليوم في مشروعات قومية عملاقة ومدن جديدة تُرسم بها ملامح الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن السيد الرئيس السيسي شدد خلال كلمته على أهمية وعي الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته السياسية، باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار وتجاوز التحديات، وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، التي شكلت حجر الأساس في مسيرة البناء والتنمية.

وثمنت مديح في هذا الصدد، بتحية السيد الرئيس السيسي للشعب المصري وقواته المسلحة، مؤكدة أن هذه الكلمة جاءت بمثابة رسالة تقدير وفخر بما قدمه شهداء الوطن الأبرار وأسرهم، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن تظل مصر قوية وآمنة ومستقرة، كذلك تحية الرئيس للشعب الفلسطيني وأنه سيحظى بدعم أشقائه في مصر حتى يصمد في معركة البقاء والمصير.