شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: الشهداء وأسرهم على رأس اهتمامات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين والتي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها من شهداء القوات المسلحة الأبرار الذين قدموا التضحيات من أجل بقاء الوطن والحفاظ على مقدراته وستظل دائمًا سندًا لهم، كما ستظل القوات المسلحة درع الوطن وسيفه.

وأوضح كمال حسنين، أن السيد الرئيس السيسي دائما يؤكد على أهمية الاعتناء بأسر الشهداء وتقديم كل الدعم لهم تقديراً للدور الكبير الذي قدمه أبنائهم من بطولات سطّروها بدمائهم الطاهرة دفاعًا عن الوطن، كما يعكس روح التقدير بقيم التضحية والفداء.

وأشار رئيس حزب الريادة، أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية، وهو ما يؤكد عليه الرئيس السيسي في كل مناسبة، داعيًا الجميع إلى العمل معًا من أجل مستقبل مصر.

وأكد كمال حسنين، أن تخليد ذكرى الشهداء من خلال الندوات الوطنية يمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الوطني بين الأجيال الجديدة مشيراً إلى أن الشهداء لم يضحوا بحياتهم فقط، بل تركوا لنا درسًا خالدًا في حب الوطن والاستعداد للدفاع عنه مهما كانت التحديات.

ودعا رئيس حزب الريادة الله عز وجل أن يرحم شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن داعياً الله عزّ وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس السيسي وأن ينعم علينا جميعاً بالأمن والأمان والازدهار.

