شكرا لقرائتكم خبر عن "عنيك فى عنينا" مبادرة صناع الخير عضو التحالف الوطنى يزور دار أيتام بالمقطم والان مع تفاصيل الخبر



في إطار مبادرة "عنيك في عنينا" التي تنفذها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قام باص المبادرة بزيارة دار أيتام "ارسم فرحة" في منطقة المقطم، حيث قدم خدمات طبية للأطفال أبناء الدار، تماشيًا مع أجواء الشهر الكريم.

شملت الزيارة فحوصات طبية مجانية للعيون للأطفال، بالإضافة إلى تقديم الأدوية والنظارات الطبية اللازمة، كما تم اصطحابهم في رحلة ترفيهية للمناطق المجاورة، ويأتي ذلك ضمن جهود المبادرة التي تستهدف تقديم خدمات طبية متميزة في مختلف المناطق خلال شهر رمضان، تشمل دور الأيتام، موائد الرحمن، عمال النظافة، وحفظة القرآن الكريم، حيث يتم تقديم الكشف الطبي، العلاج، النظارات، والجراحات اللازمة بالمجان.

وأكد هانى عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن هذه الحملة تأتي في إطار التعاون المستمر مع أوركيديا، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز صحة البصر في مختلف أنحاء مصر.



من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء صبري، المشرفة على فعاليات باص "عنيك في عنينا" في رمضان، أن هذه الزيارة هي المحطة الثانية للباص، موضحة أن الباص سيواصل جولاته في عدد من المحافظات لدعم الفئات المستهدفة، مع تكريم خاص لحفظة القرآن الكريم.



عنيك في عنينا مبادرة صناع الخير عضو التحالف الوطني



عنيك في عنينا مبادرة صناع الخير عضو التحالف الوطني (2)



عنيك في عنينا مبادرة صناع الخير عضو التحالف الوطني