صور| انفصاليون يحتجزون 300 شخص رهائن على متن قطار في باكستان

وبحسب موقع "BBC" قالت مصادر عسكرية، إن مسلحين في منطقة بلوشستان الباكستانية هاجموا قطارا يقل أكثر من 400 راكب واختطفوا عددا منهم رهائن.

وأطلق جيش تحرير بلوشستان النار على قطار جعفر إكسبريس أثناء سفره من كويتا إلى بيشاور.





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وقالت الجماعة الانفصالية إنها قصفت السكة قبل اقتحام القطار في منطقة سيبي النائية، مدعية أن القطار كان تحت سيطرتها.

أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل ما لا يقل عن 16 مسلحًا وتحرير 100 راكب حتى صباح الأربعاء.

ومن بين المفرج عنهم 17 راكبًا مصابًا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان المسلحون قد هددوا بقتل الرهائن إذا لم تطلق السلطات سراح السجناء السياسيين البلوش خلال 48 ساعة، بحسب تقارير محلية.

عملية الإنقاذ مستمرة

وقال متحدث باسم حكومة بلوشستان لصحيفة "داون" المحلية يوم الثلاثاء، إن هناك تقارير عن "إطلاق نار كثيف" على القطار.

وقال مسؤول كبير في الشرطة إن "الحافلة لا تزال عالقة أمام نفق محاط بالجبال"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء.

وأكد مسؤول كبير في الجيش لبي بي سي أن أكثر من 100 فرد من الجيش كانوا مسافرين من كويتا على متن القطار.

