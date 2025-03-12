شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى للتعسف باستخدام الحق فى فسخ عقود البيع والشراء.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "القضاء يتصدى للتعسف فى استخدام الحق فى فسخ عقود البيع والشراء"، استعرض خلاله حكما نهائيا لمحكمة الاستئناف برفض دعوى فسخ عقد بيع شقة، مباعة بـ700 ألف جنيه منذ عام 2021، طمعا فى بيعها بسعر السوق حاليا بعد أن وصل سعرها لـ2 مليون ونصف جنيه، مستندا على تأخر المشتريه فى سداد القسط الأخير فترة كورونا، وتداولت الدعوى وتم إحالتها للخبير الذى ترك الرأى للمحكمة، وتم توجيه طلب عارض يُلزم البائع بتحرير عقد نهائى والزامه بالشرط الجزائى، وتم تنفيذه بالفعل، والمحكوم ضده نقل ملكية العدادات، وذلك فى الاستئناف المقيد برقم 4181 لسنة 98 قضائية سوهاج.

وإليكم التفاصيل كاملة:

ضربها وردت في صدره.. المالك يقيم دعوى فسخ عقد بيع شقة لتأخر المشتري في سداد القسط الأخير.. والمشترى يستند على "فترة كورونا" في سبب التأخير.. ويوجه طلب عارض ويلزمه بتحرير عقد نهائي والزامه بالشرط الجزائي.. والمحكمة تنصفه وتستجيب

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