شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محادثات المملكة.. ترامب يتحدث إلى بوتين ويرحب بلقاء زيلينسكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث على الأرجح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، بعدما أيدت أوكرانيا مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار، وإجراء محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأشار ترامب يوم الثلاثاء إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض، على الرغم من مشادة كلامية حادة بينهما في 28 فبراير الماضي.

وقف كامل لإطلاق النار

وردًا على سؤال طرحه عليه صحفي عما إذا كان سيتحدث إلى بوتين في هذا الأسبوع، قال ترامب: "أعتقد ذلك، نعم".

وعما إذا كان سيستقبل زيلينسكي مجددًا في البيت الأبيض، أجاب "بالتأكيد".

وعن احتمالات التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا، قال ترامب: "آمل أن يحصل ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة".



وأضاف "أعلم أن لدينا اجتماعًا كبيرًا مع روسيا غدًا"، معربًا عن أمله في أن تكون المحادثات مثمرة.

محادثات ناجحة في المملكة

جاءت تصريحات ترامب بعد أن اختتم مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون محادثات مطولة في المملكة العربية السعودية، وافقت فيها واشنطن على استئناف تبادل المعلومات الاستخبارية مع كييف، كما أيدت خلالها أوكرانيا مقترحًا أمريكيًا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتقدم الملحوظ في محادثات السلام في أوكرانيا التي جرت في المملكة العربية السعودية.