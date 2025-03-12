محكمة إسرائيلية تفرض حظر النشر في تحقيقات "قطر غيت"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أصدرت محكمة إسرائيلية الثلاثاء، أمرا بحظر النشر على كل المعلومات المتعلقة بالتحقيق الجاري في العلاقات بين موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقطر .

وجاء أمر حظر النشر بناء على طلب وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية، وهي فرع من وحدة الجريمة الوطنية، ويستمر الحظر لمدة 30 يومًا، حتى 10 نيسان (أبريل).

وقالت الشرطة ردا على استفسار صحيفة هآرتس إن "التسريبات الخاصة بالتحقيق قد تؤدي إلى عرقلته".

وبدأ التحقيق بتوجيه من النائب العام غالي بهاراف ميارا ، بعد سلسلة من التقارير الإعلامية التي زعمت وجود علاقات تجارية بين أعضاء الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وجهات حكومية قطرية.

في شباط (فبراير)، ذكرت القناة 12 أن إيلي فيلدشتاين - أحد أعضاء الفريق الإعلامي لرئيس الوزراء والذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثائق سرية لصحيفة بيلد الألمانية - قدم خدمات العلاقات العامة للقطريين (تحسين صورة قطر) أثناء عمله في مكتب رئيس الوزراء.

وبحسب التقرير، تم تعيين فيلدشتاين من قبل شركة دولية ممولة من قطر بهدف تعزيز صورة البلاد في إسرائيل استنادا إلى دورها في مفاوضات الرهائن.

وذكرت صحيفة هآرتس في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) أن اثنين آخرين من أعضاء الفريق الإعلامي، وهما يوناتان أوريتش وسروليك إينهورن، قدموا خدمات العلاقات العامة لقطر قبل كأس العالم 2022.

كما شارك كل من أوريتش وأينهورن في قضية التسريبات لصحيفة بيلد. وقد استجوبت الشرطة أوريتش بسبب دوره في التسريب، أما أينهورن، الذي يعيش حالياً في أوروبا، فهو مطلوب للاستجواب.

نتانياهو: حملة زائفة

في بيانٍ مصورٍ ظهر الثلاثاء، وصف نتانياهو الاتهامات بأنها "حملة فضائح زائفة". وقال إن هذه الاتهامات "تملأ بالونًا من الهواء الساخن، ثم تفرغ منه بالسرعة نفسها".

وأعلن نتانياهو أنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي السابق ووزير الدفاع موشيه يعلون لاتهام رئيس الوزراء بتلقي أموال قطرية بنفسه.

قال يعلون ردًا على ذلك: "سمعتُ أن ممول حماس ينوي مقاضاتي... ربما تكون هذه فرصةً لسماع تفسيره لحقائب المال من قطر إلى حماس؟ ربما تكون فرصةً لسماع رده على تلقي ثلاثة من مستشاريه المقربين أموالًا من قطر؟ هناك من يتعرض لضغوط من تحقيق الشاباك... ومحاولة إقالة رئيس الشاباك والمستشار القضائي للحكومة نابعة من هذا الضغط".

يائير جولان يرد على حظر النشر

وكتب رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان على تويتر: "إن مخاوف الشاباك والشرطة من أن مكتب رئيس الوزراء سيعطل التحقيق في العلاقة القطرية بالتسريبات الكاذبة والتلاعبية ليس مبررًا فحسب، بل ضروريًا وعاجلًا".

وأضاف جولان: "جميعنا نتذكر التسريب الكاذب لصحيفة بيلد والمحاولة المدروسة لتخريب صفقة الرهائن. والآن، مع تزايد الشكوك الخطيرة والمتفاقمة حول تسلل مصالح أجنبية إلى دوائر صنع القرار في خضم الحرب، لا مجال للسذاجة. لا بد من الافتراض بأن مكتب رئيس الوزراء يُشكل خطرًا على التحقيق في الحقيقة".

ودعا جولان إلى التحقيق مع نتانياهو نفسه، قائلاً إنه إذا كان رئيس الوزراء نفسه قد تلقى أموالاً من القطريين، فإن ذلك "جريمة أمنية لا يمكن التسامح معها".