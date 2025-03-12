شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور ومهام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة، ونوضح فى السطور التالية الدور والمهام التى يقوم بها مجلس حقوق الإنسان.

ويعتبر المجلس بمثابة منتدى دولى للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفى الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدنى وجهات معنية أخرى.



ويعتمد المجلس، خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة لتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولى، فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.



ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة يستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدورى الشامل.



ويعين المجلس الإجراءات الخاصة، وهم مجموعة خبراء مستقلين فى مجال حقوق الإنسان يشعلون فى إطار المجلس من خلال رصد الحالات فى بلدان محددة أو من خلال النظر فى مواضيع محددة.



ويفوض المجلس لجان التحقيق وبعثات تقصى الحقائق التى تقدم أدلة واسعة على جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية.