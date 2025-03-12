شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يستعد لانتخابات الشيوخ والنواب بتدريب كوادره وتنظيم لقاءات ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، عن استعدادات الحزب لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ التى ستُجرى فى 2025.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن الحزب بدأ تحضيراته منذ فترة طويلة، حيث تم تنظيم العديد من الاجتماعات فى كافة المحافظات لتهيئة كوادره وأعضاء الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وأشار الشهابى، إلى أن الحزب يقوم بتدريب كوادره على مختلف المهام البرلمانية من خلال دورات متخصصة، مع التركيز على الجوانب التشريعية والرقابية التى يتطلبها دورهم فى البرلمان.

كما أوضح أن الحزب يسعى للتركيز على تفعيل اللقاءات الميدانية مع المواطنين فى المناطق المختلفة لزيادة التواصل وفهم القضايا المحلية التى تهمهم.

وأكد الشهابى، أن هذه التحضيرات تهدف إلى تجهيز مرشحى الحزب بصورة قوية للانتخابات المقبلة، مما يعزز من فرصهم فى تمثيل الشعب داخل المجلسين.