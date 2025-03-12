شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان تامر عاشور: دعم الأسر الفقيرة واجب وحق على كل فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

وجه الفنان الكبير تامر عاشور الشكر لمؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دورها في دعم الفئات الاولي بالرعاية في كافة المحافظات

وقال عاشور في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عقب جوله له مع مؤسسة راعي مصر في الصعيد - إن دعم الاسرة الفقيرة واجب وشرف وحق على كل فئات المجتمع نرى ما تحتاجه هذه الأسر ونقوم بتنفيذه فورا "

وأضافت عاشور "حقيقي دور راعي مصر ومجهودها جبار وانتو بتنفذوا كل شيء الناس محتاجاه وبزيادة وده انا شوفته بعيني ولمسته .. ربنا دايما يجعلكم سبب ويختاركم أداه ووسيلة لخدمه اهل مصر"

يشار إلى أن الفنان الكبير تامر عاشور مع وفد من مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة لمساكن متهالكة لأرامل وأيتام لإعادة بناءها وايضاً قاموا بزيارة مجموعة من المرضي والأسر غير القادرين بمحافظة الأقصر فضلا عن عدد من العرائس لتجهيزهم.