شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشى: أعضاء الإخوان يلجأون للأكاذيب بعد فشل مشروعهم التخريبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق، أن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة فى نشر الأكاذيب والشائعات المضللة بعد فشل مشروعها التخريبى فى مصر، مشيرًا إلى أن التنظيم يعتمد على التضليل الإعلامى لإثارة الفوضى والتشكيك فى مؤسسات الدولة.



وأوضح أن الجماعة تستخدم منصاتها الإعلامية الخارجية لنشر الأخبار الزائفة بهدف إحباط المواطنين وزعزعة الاستقرار، لكنها لم تنجح فى التأثير على وعى المصريين، الذين أدركوا خطورة مخططات الإخوان التخريبية.



وأضاف البشبيشي: "الإخوان فقدوا أى شرعية شعبية أو سياسية، لذلك يحاولون العودة عبر التشويه الإعلامى وبث الفتن، لكن الدولة المصرية مستمرة فى البناء والتنمية دون الالتفات لهذه المحاولات الفاشلة."



ودعا إلى ضرورة التصدى لهذه الحملات الممنهجة عبر التحقق من الأخبار المتداولة، والاعتماد على المصادر الرسمية لمواجهة محاولات الإخوان لتزييف الواقع.