شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: خفض معدلات التخضم تنعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أهمية الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير المالية أحمد كجوك لمتابعة الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى وخفض معدلات الدين العام.



وقالت النائبة رحاب موسى، إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة المصرية بالاستقرار الاقتصادى والمالى رغم التحديات العالمية والإقليمية.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم، خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.



وأكدت النائبة رحاب موسى، أن القيادة السياسية تدرك تمامًا ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كأهل المواطنين، وهو ما يتجلى فى حرص الرئيس على اتخاذ كل التدابير الممكنة لمواجهة التضخم والحد من آثاره السلبية.



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الإعلان عن الموازنة العامة الجديدة ستتضمن زيادة فى مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامجى "تكافل" و"كرامة"، اللذين يلعبان دورًا محوريًا فى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم، تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شبكة أمان اجتماعى فعّالة للفئات الأقل دخلًا.



واختتمت النائبة رحاب موسى، بيانها بتأكيد أن الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس السيسى، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن مالى قوى يمكن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مع الحفاظ على سياسات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة التى تعود بالنفع على جميع المواطنين.