شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: كلمة الرئيس السيسي تقدير كبير لشهداء مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الاحتفال بيوم الشهيد يوم عظيم فى تاريخ الدولة المصرية، وكلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة، بمناسبة يوم الشهيد تعكس تقدير كبير لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن الشهداء لم يضحوا بحياتهم فقط ولكن قدموا المستقبل لمصر من خلال إرساء دعائم الاستقرار والأمن الذى نعيشه والفخر اللى شفناه بعد حرب 73، وكانت أيام عظيمة ورؤية للمستقبل.

ولفت هشام عبد العزيز إلى أن يوم الشهيد ليس مجرد احتفال ولكن تجديد للعهد للشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداءا للوطن، ونؤكد لهم أننا على العهد وأن المصريين سيصونون الوطن وتضحياتكم التى قدمتموها لنعيش فى أمان وتعيش الدولة المصرية فى فخر.



