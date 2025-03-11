مجلس الوزراء يرحب بالمحادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة

رحّب مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسته التي عقدها اليوم في جدة، ببدء المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا التي تستضيفها المملكة ضمن مساعيها لإنهاء الأزمة؛ لا سيما في ظل علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلام العالمي، وترسيخ الحوار بوصفه الوسيلة الأنجح لحل النزاعات وتقريب وجهات النظر.

مباحثات سياسية

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان-، من رئيس إريتريا إسياس أفورقي، وعلى فحوى استقباله وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وتناول المجلس، نتائج مباحثات ولي العهد مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وما اشتملت عليه من التأكيد على حرص المملكة ودعمها الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في أوكرانيا وصولاً للسلام الدائم، إضافة إلى إشادة البلدين بمتانة الروابط الاقتصادية، وترحيبهما بإعادة إنشاء مجلس الأعمال المشترك خلال العام الحالي 2025م.

اجتماعات دولية وإقليمية

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل الاجتماعات الإقليمية والدولية التي عقدت في المملكة العربية السعودية؛ سعياً لترسيخ أسس التعاون والشراكة وتعزيز التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.

وعبّر المجلس في هذا السياق، عن إشادته بمضامين البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، مشدداً على الرفض التام لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومؤكداً استمرار عمل المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين.

وأشاد مجلس الوزراء، بما اتخذته القيادة السورية من إجراءات لصون السلم الأهلي في بلادها، واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق، مجدداً دعم المملكة الكامل لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعرب المجلس، عن الشكر لكبار عُلماء الأمة الإسلامية ومفكريها على ما أبدوه خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في مكة المكرمة تحت عنوان "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، من مشاعر نبيلة تجاه المملكة، وتقديرهم لدورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، وجهودها الداعمة للتضامن ووحدة الصف والكلمة.

وأكّد المجلس، حرص المملكة على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية في مختلف الميادين، ومن ذلك رئاسة الدورة (التاسعة والستين) لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، مواصلة في هذا المجال إنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

الشأن المحلي

وعدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم العَلَم تأكيداً على الاعتزاز بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ التأسيس، وبدلالاته العظيمة التي تجسد الثوابت الراسخة لهذا دوت الخليج المعطاء.

وبين وزير الإعلام أن المجلس نوّه بما جسدته الحملة الوطنية للعمل الخيري؛ من رسوخ الإحسان وقيم العطاء والتكاتف المتجذرة في ثقافة المجتمع السعودي، مشيراً في هذا الإطار إلى ما توليه الدولة لهذا القطاع الرائد من رعاية واهتمام كبيرين.

وتطّرق المجلس، إلى ما حققته الأنشطة الاقتصادية من معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024م، عاكسة بذلك نجاح برامج (رؤية المملكة 2030)، والتقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعرفة والنشر بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة والأمانة.

- التباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب.

- التباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

- التباحث مع الجانب السلفادوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.

- التباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وتونس للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة والأوروغواي الشرقية لتشجيع الاستثمار وحمايته.

- التباحث مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني.

- اتفاقية بين المملكة وكوسوفا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

- التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

- التباحث مع الجانبين التركي والكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

- مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية ومكتب المدعي العام في أوزباكستان.

- مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد والمركز الوطني للاعتماد في كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد.

- تجديد عضوية الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وسعود بن عبدالعزيز الجوير، وسعيد بن أحمد باسمح، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتعيين الأمير وليد بن ناصر بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، والدكتور بدر بن حمود البدر، والدكتور فهد بن علي العليان، أعضاءً في مجلس إدارة المركز.

الترقيات

ــ ترقية الدكتور عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة ( مستشار أول بحث ديني ) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية مسفر بن سعيد بن مسفر الشمراني إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة (14) بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ــ ترقية سعد بن راشد بن محمد التميمي إلى وظيفة ( مدير عام ) بالمرتبة (14) برئاسة الحرس الملكي.